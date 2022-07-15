Elimdeki belgeler adam yakar

Bodrum'da tatil yaparken 19 yaş küçük erkek arkadaşı Can Yapıcıoğlu ile samimi bir şekilde görüntülenen Işın Karaca, gelen tepkilerin ardından gözdağı verdi. Kendisini eleştiren sosyal medya hesaplarının para karşılığında tutulduğunu ima eden Karaca, ''Bendeki belgeler adam yakar. Öptüğüm kişi de 3 yıldır birlikte olduğum insan" dedi. Karaca, meslektaşı Gülşen'e söylediklerinden dolayı günlerce konuşulmuştu.