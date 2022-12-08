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08 Aralık 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 13:00:00

Elif Ana heyecanı

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Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın ve Turgay Tanülkü'nün yer aldığı 'Elif Ana' filminin galası önceki akşam Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yapımın oyuncuları kırmızı halıda habercilerin karşısına çıktı.

Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın ve Turgay Tanülkü'nün yer aldığı 'Elif Ana' filminin galası önceki akşam Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yapımın oyuncuları kırmızı halıda habercilerin karşısına çıktı. Senaristliğini Kazım Öz'ün üstlendiği projenin çekimleri Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Filmde, Pulyan köyünde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatı anlatılıyor.

Etiketler : Elif Ana heyecanı Sermiyan Midyat Cezmi Baskın Turgay Tanülkü
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