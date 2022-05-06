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06 Mayıs 2022 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 14:28:00

Eleştirmek yerine kendinize bakın!

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Şarkıcı Atiye, son dönemde giydikleri sahne kostümleri nedeniyle gündemden düşmeyen kadın meslektaşlarına destek verdi.

Şarkıcı Atiye, son dönemde giydikleri sahne kostümleri nedeniyle gündemden düşmeyen kadın meslektaşlarına destek verdi. Bir dönem giydiği taytların tartışmaya yol açtığını söyleyen Atiye, ''Tayt giymeyi seviyordum, bununla ilgili çok espri yapılmıştı ama ben çok takılmadım, eğlendim. Her tartışmanın da bir adabı vardır. Herkes kendiyle ilgilenirse daha güzel olur, her şeyi eleştirmek yerine. Herkesin kendi tercihi, eleştirilere kulak asmamak lazım" dedi.

Etiketler : Eleştirmek yerine kendinize bakın Atiye Tayt giymeyi seviyordum
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