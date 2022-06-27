Eleştiriye rağmen müziğe devam

Sözleri kendisine ait olan 'şşşşşştttt' adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Merve Boluğur, gelen tüm eleştirilere rağmen müziğe devam edeceğini açıkladı.

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve verdiği röportajlardaki sözleriyle çok konuşulan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde 'şşşşşştttt' adında bir tekli çıkarttı. Sanatçının YouTube'dan yaptığı paylaşımda müzik dünyasına atım atması yönünde destek mesajları gelirken, bazı kullanıcılar ise şarkıya olumsuz yönde yorumlar getirdi.

Merve Boluğur'un yeni parçasına bir takipçisi ise şu şekilde yorum yaptı: "Dedem yoğun bakımda yatıyordu. Bu şarkıyı dinledikten sonra hakkı rahmetine kavuştu, huzura erdi. Sağol Merve ablam" Boluğur, bu yoruma esprili bir dille karşılık vererek, "Ne güzel yardımcı oldum, mirası aldınız inşallah" dedi. Merve Boluğur, sosyal medya üzerinden soru cevap yaptı.

Boluğur, kendisine gelen "Yeniden oyunculuk yapacak mısın?" sorusuna "Müziğe devam, bunu istiyorum diye cevap verdi.