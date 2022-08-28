Eleştirilere ‘derin' yanıt

Defne Samyeli, 'Abidin' adlı yeni bir şarkı çıkardı. Yeni şarkısıyla ilgili "Bundan sonra hiçbir şeyi kafama takmayacağım' diyenleri dansa davet ediyorum'' diyen Samyeli parçaya bir de klip çekti. Şarkı hayranlarını ikiye böldü. Parçayı kimileri beğenirken kimileri ise 'Klip ve şarkı da çok basit' eleştirisi yaptı. Samyeli gelen eleştirileri ''Bu şarkı çok derin... Ağdalı sözlere gerek var mı, hayattan bezmişlik ve artık oynamak istemeyi anlatan?'' yorumunu yaptı.