Eleştiriler olumlu

3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus'ta Constanze'yi canlandıran oyuncu Dilan Çiçek Deniz menajeriyle objektiflere yansıdı. Etiler'de akşam gezmesine çıkan oyuncu, doğal güzelliği ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Deniz, 'Amadeus' oyunuyla ilgili, "Her şey çok güzel. Gelen güzel yorumlar, izlemeye gelenlerin verdikleri tepkiler... Benim içinde ilk ve güzel bir proje oldu" dedi.