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15 Mart 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 11:00:00

Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı

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Sanatçı Zara, Kıbrıs Concorde Otel'de sahne aldı. Siyah kıyafetiyle hem göze hem de kulağa hitap eden şarkıcı, son dönemdeki sahne kıyafetleri tartışmasına değindi.

Sanatçı Zara, Kıbrıs Concorde Otel'de sahne aldı. Siyah kıyafetiyle hem göze hem de kulağa hitap eden şarkıcı, son dönemdeki sahne kıyafetleri tartışmasına değindi. Sanatçı, "Herkes istediğini giymekte özgür bu tip eleştirileri anlamış değilim, bence bu konu sosyolojik ve psikolojik olarak ele alınmalı" dedi.

Etiketler : Sanatçı Zara Concorde Otel Siyah kıyafeti
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