Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı

Sanatçı Zara, Kıbrıs Concorde Otel'de sahne aldı. Siyah kıyafetiyle hem göze hem de kulağa hitap eden şarkıcı, son dönemdeki sahne kıyafetleri tartışmasına değindi. Sanatçı, "Herkes istediğini giymekte özgür bu tip eleştirileri anlamış değilim, bence bu konu sosyolojik ve psikolojik olarak ele alınmalı" dedi.