İki farklı Sinem

Sinem Ünsal, dizideki karakteri hakkında açıklamalarda bulundu. İki karakterli bir rolü olduğunu söyleyen oyuncu, "Karakterim iki farklı hayatı yaşıyor. Bu bir oyuncu için çok büyük şans" dedi. Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği yapım, geçmişlerinden kaçan iki kız kardeşin yıllar sonra bir araya gelme hikayesi anlatılacak.