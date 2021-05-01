Elalem'e dansla mesaj

İrem Derici, Dünya Dans Günü'nde Jennifer Lopez'in 'Love Don't Cost a Thing' şarkısının koreografisini yeniden canlandırdı. Bir süredir dans dersleri alan Derici'ye, 6 erkek dansçı eşlik etti. Pandemi biter bitmez şovlarını sahnesine taşımak istediğini söyleyen Derici, "Dünya starlarından eksiğimiz yok. Bu virüsten kurtulup, konserler başladığında elalem sahne şovunu görecekler" dedi.

