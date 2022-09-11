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11 Eylül 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 11:00:00

‘El Turco' için Budapeşte'de

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Oyuncu Can Yaman'nın Osmanlı akıncısı El Turco'yu canlandıracağı dijitalde yayınlanacak olan dizisinin çekimlerine başlandı.

Oyuncu Can Yaman'nın Osmanlı akıncısı El Turco'yu canlandıracağı dijitalde yayınlanacak olan dizisinin çekimlerine başlandı. Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanacak Ay Yapım imzalı proje için oyuncular Budapeşte'ye gitti. Yapım tasarımının Emmy ödüllü Domenico Sica tarafından gerçekleştireceği dizinin senaryosunu Çisil Hazal Tenim ve Kerem Deren kaleme alıyor.

Etiketler : El Turco Can Yaman Osmanlı akıncısı El Turco
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