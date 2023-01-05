El ele mutlu koşacağız

Gamze Özçelik, kurucularından olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Pakistan'a gitti. Özçelik, geçtiğimiz aylarda büyük bir sel felaketi yaşanan can ve mal kaybından etkilenenler için yardım etti. Özçelik, felaketzedelere erzak ve battaniye dağıttı. Özçelik, Pakistan'da elini tuttuğu bir çocukla fotoğrafını paylaşarak altına, "Tut elimden küçüğüm gidelim buralardan. El ele, mutlu mutlu koşacağımız diyarlara gidelim" notunu yazdı.