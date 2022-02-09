El ele ev arıyorlar

Kendisinden 30 yaş büyük Haldun Demirhisar'la aşk dedikodularını yalanlayan Aleyna Tilki, şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uzi'nin sahnesine giderek birliktelik yaşadıkları konuşulan Tilki'nin önceki gün Demirhisar'la el ele görüldükleri iddia edildi. Takıntılı hayranı nedeniyle ev değiştirmeye karar veren Tilki, Demirhisar'la emlakçıları gezdi. Lüks bir sitedeki daireye Demirhisar'la el ele baktıkları konuşulan Tilki, site sakinlerinin gözünden kaçmadı. Bu arada genç yetenek önceki gün Uludağ'da sahne aldı.