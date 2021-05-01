Ekranın yeni ikilisi

Çiğdem Tunç ile Murat Parasayar, 'Benim Hikayem' adlı program sunacak. Yayında ikili ünlülerin yaşamı mercek altına alınacak. Hayata karşı verdikleri mücadelelerin konu edileceği programa sanatçı konuklar da davet edilecek. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen Tunç ile Parasayar, "İzleyici zaman zaman ağlatacağız" dedi.

