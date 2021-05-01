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01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:30:00

Ekranın yeni ikilisi

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Çiğdem Tunç ile Murat Parasayar, 'Benim Hikayem' adlı program sunacak.

Çiğdem Tunç ile Murat Parasayar, 'Benim Hikayem' adlı program sunacak. Yayında ikili ünlülerin yaşamı mercek altına alınacak. Hayata karşı verdikleri mücadelelerin konu edileceği programa sanatçı konuklar da davet edilecek. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen Tunç ile Parasayar, "İzleyici zaman zaman ağlatacağız" dedi.

Etiketler : çiğdem tunç murat parasayar benim hikayem
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