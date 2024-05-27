Ekrana veda etti! Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz: Bir devrin sonu

Üç sezondur ekranda olan Yargı dizisi ekrana veda etti. Dizide 'Ceylin' karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Setten fotoğraflar paylaşan Deniz, altına şu notu düştü; "Benim için bir devrin sonudur bu. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ne yazsam, ne söylesem eksik kalacak. Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi. En güzel baharımı yaşadım sizinle.''

