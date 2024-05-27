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27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:00:00

Ekrana veda etti! Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz: Bir devrin sonu

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Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı Yargı dizisi ekrana veda etti. Yargı'da Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz. sosyal medya hesabından "Benim için bir devrin sonudur bu." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Üç sezondur ekranda olan Yargı dizisi ekrana veda etti. Dizide 'Ceylin' karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Setten fotoğraflar paylaşan Deniz, altına şu notu düştü; "Benim için bir devrin sonudur bu. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ne yazsam, ne söylesem eksik kalacak. Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi. En güzel baharımı yaşadım sizinle.''

Etiketler : yargı dizi pınar deniz oyuncu
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