Ekrana veda etti! Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz: Bir devrin sonu
Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı Yargı dizisi ekrana veda etti. Yargı'da Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz. sosyal medya hesabından "Benim için bir devrin sonudur bu." sözleriyle duygularını dile getirdi.
Üç sezondur ekranda olan Yargı dizisi ekrana veda etti. Dizide 'Ceylin' karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.
Setten fotoğraflar paylaşan Deniz, altına şu notu düştü; "Benim için bir devrin sonudur bu. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ne yazsam, ne söylesem eksik kalacak. Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi. En güzel baharımı yaşadım sizinle.''