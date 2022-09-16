Ekrana geri sayım

Başrolünü Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in paylaştığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya ve yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği projenin aksiyon sahneleri dikkat çekiyor. Dizide, köklü bir aileden gelen Cezayir'in, Türk devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alması anlatılıyor.