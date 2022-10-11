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11 Ekim 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 10:00:00

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Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur ekranlara dönmek için şart koştu: "Dişli iyi bir rol olursa değerlendiririm."

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur ekranlara dönmek için şart koştu: "Dişli iyi bir rol olursa değerlendiririm."

Geçtiğimiz hafta Fuat Paşa Yalısı'nda Boğaz'a karşı görkemli bir törenle DJ Mert Aydın'la dünyaevine giren oyuncu Merve Boluğur, bu yıl setlere döneceğinin sinyalini verdi. Son dönemde müziğe yönelen ve oyunculuğu bıraktığı söylenen Boluğur, yazılanlar yalanladı. DJ eşi Mert Aydın ile KKTC'deki Lord's Palace Hotel'de balayı yapan Boluğur, "Bir iki görüşme yaptım, iyi bir rol olursa değerlendirebilirim. Güzel bir rol olursa değişik iddialı bir şey, olur" dedi. 'Bu zamana kadar hep dişli işlerde oynadım' diyen Boluğur, "Yine öyle bir iş olursa olur" dedi. Albüm çalışması sorulan oyuncu, "O benim hobisel olarak yaptığım bir şeydi. Yaptım, memnunum. Bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Eşimle ortak kararlar alıyoruz" diye cevapladı.

ÇOCUKLARIN İSMİ HAZIR

Boluğur sosyal medya hesabından anne olursa çocuklarının isimlerini şimdiden belirlediğini söyledi. Oyuncu, kızına 'Masal', erkek evladına 'Jr. Mert' adını düşündüğünü söyledi. Boluğur, son zamanlardaki açıklamalarında anne olmak istediğini belirtiyordu.

Etiketler : Ekrana dönme projeye bağlı Merve Boluğur DJ Mert Aydın
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