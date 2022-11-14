Ekrana ara vermek yok

Oyuncu Sedef Avcı, 'El Kızı' dizisinin ardından ekran macerasına ara vermeden devam ediyor. Oyuncu, Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun oynadığı 'Çöp Adam' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Avı yapımda Engin Altan Düzyatan'ın eşi Berrin karakterini canlandıracak. Sırlarla dolu gerçek bir hikayeden uyarlanan dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Avcı setten karesini paylaşarak 'Hazır mıyız' mesajını yazdı.