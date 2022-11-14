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14 Kasım 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 15:00:00

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Oyuncu Sedef Avcı, 'El Kızı' dizisinin ardından ekran macerasına ara vermeden devam ediyor.

Oyuncu Sedef Avcı, 'El Kızı' dizisinin ardından ekran macerasına ara vermeden devam ediyor. Oyuncu, Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun oynadığı 'Çöp Adam' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Avı yapımda Engin Altan Düzyatan'ın eşi Berrin karakterini canlandıracak. Sırlarla dolu gerçek bir hikayeden uyarlanan dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Avcı setten karesini paylaşarak 'Hazır mıyız' mesajını yazdı.

Etiketler : Ekrana ara vermek yok Oyuncu Sedef Avcı El Kızı Engin Altan Düzyatan Elçin Sangu
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