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15 Eylül 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 17:30:00

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'Baba' dizisinden ayrılan Dilara Aksüyek, yeni sezonda da ekranda olacak. Yapımcılarla görüşmeler halinde olan Aksüyek, 'Cennet'in Çocukları' dizisiyle anlaşma yaptı.

'Baba' dizisinden ayrılan Dilara Aksüyek, yeni sezonda da ekranda olacak. Yapımcılarla görüşmeler halinde olan Aksüyek, 'Cennet'in Çocukları' dizisiyle anlaşma yaptı. Ünlü oyuncu Serdar Gözelekli'nin yöneteceği dizi Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından yola çıkılarak yazıldı. Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dizide Ayça Bingöl'ün canlandırdığı Cennet'in kızını oynayacak.

Etiketler : Ekrana ara vermek yok Dilara Aksüyek Cennet'in Çocukları
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