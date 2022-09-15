Ekrana ara vermek yok

'Baba' dizisinden ayrılan Dilara Aksüyek, yeni sezonda da ekranda olacak. Yapımcılarla görüşmeler halinde olan Aksüyek, 'Cennet'in Çocukları' dizisiyle anlaşma yaptı. Ünlü oyuncu Serdar Gözelekli'nin yöneteceği dizi Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından yola çıkılarak yazıldı. Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dizide Ayça Bingöl'ün canlandırdığı Cennet'in kızını oynayacak.

