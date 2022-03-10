Ekran yerine dijital istiyor
En son dijitalde yayınlanan 'Prens' adlı yapımda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, televizyon projelerinde olmayacağını söyledi.
En son dijitalde yayınlanan 'Prens' adlı yapımda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, televizyon projelerinde olmayacağını söyledi. Oyuncu, 4 yıldır dijitale ağırlık verdiğini belirtti. Düvenci, "Televizyon dizisi yapma taraftarı değilim son 4 senedir. Dijital için bir filmde konuk oyuncu oldum. Bir tane sinema filmi ile görüşüyorum. Yetiyor, büyük hayallerim yok" dedi.