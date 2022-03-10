Ekran yerine dijital istiyor

En son dijitalde yayınlanan 'Prens' adlı yapımda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, televizyon projelerinde olmayacağını söyledi. Oyuncu, 4 yıldır dijitale ağırlık verdiğini belirtti. Düvenci, "Televizyon dizisi yapma taraftarı değilim son 4 senedir. Dijital için bir filmde konuk oyuncu oldum. Bir tane sinema filmi ile görüşüyorum. Yetiyor, büyük hayallerim yok" dedi.