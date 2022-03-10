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10 Mart 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 07:30:00

Ekran yerine dijital istiyor

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En son dijitalde yayınlanan 'Prens' adlı yapımda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, televizyon projelerinde olmayacağını söyledi.

En son dijitalde yayınlanan 'Prens' adlı yapımda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, televizyon projelerinde olmayacağını söyledi. Oyuncu, 4 yıldır dijitale ağırlık verdiğini belirtti. Düvenci, "Televizyon dizisi yapma taraftarı değilim son 4 senedir. Dijital için bir filmde konuk oyuncu oldum. Bir tane sinema filmi ile görüşüyorum. Yetiyor, büyük hayallerim yok" dedi.

Etiketler : Ekran yerine dijital istiyor Prens Ceyda Düvenci
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