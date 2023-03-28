Ekran öncesi detoks kampında

Hülya Avşar'la birlikte 'Yıldız De Bana' programında jüri koltuğunda oturmaya hazırlanan oyuncu Büşra Pekin, çekim öncesi kendini yeniledi. Geçtiğimiz aylarda Avusturya'nın dünyaca ünlü detoks kliniğine giden Pekin, bu kez Bodrum'da kampa girdi. 'Sporvizörüm' dediği Sonay Ölçücüer ile birlikte Kamp sürecinde beslenmesine özen gösteren Pekin, sabah erken saatte kalkarak yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.

