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28 Mart 2023 Salı 17:47:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 17:47:00

Ekran öncesi detoks kampında

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Yıldız De Bana programında jüri koltuğunda oturmaya hazırlanan oyuncu Büşra Pekin, çekim öncesi kendini yeniledi.

Hülya Avşar'la birlikte 'Yıldız De Bana' programında jüri koltuğunda oturmaya hazırlanan oyuncu Büşra Pekin, çekim öncesi kendini yeniledi. Geçtiğimiz aylarda Avusturya'nın dünyaca ünlü detoks kliniğine giden Pekin, bu kez Bodrum'da kampa girdi. 'Sporvizörüm' dediği Sonay Ölçücüer ile birlikte Kamp sürecinde beslenmesine özen gösteren Pekin, sabah erken saatte kalkarak yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.

Etiketler : yıldız de bana jüri büşra pekin

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