Ekran müjdesi verdi

Son olarak 'Uzak Şehrin Masalı' dizisinde rol alan Aslıhan Güner setlere geri dönüyor. Bir süredir eşiyle birlikte inzivaya çekilen oyuncu, proje teklifleri aldığını söyledi. Dijital bir yapımla sevenleriyle buluşmak istenen Güner, "Bu süreçte bol bol dinlendim. Ekranlarda olmayı ben de özledim. Değerlendirdiğim ve anlaşmaya yakın projeler var elbette, ilk olarak dijital bir proje ile ekranlara dönebilirim" dedi.

