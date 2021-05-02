Ekmek değil şarkı yaptım

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Kaan Taşener, karantina sürecinde bir single yaptığını açıkladı. Can sıkıntısından kendisini müziğe verdiğini belirten Kaan Taşener, herkes ekmek yaparken kendisinin de bir şarkı yaptığını söyledi. Sanatın iyileştirici gücüne inanan Kaan Taşener, ''Sanat kimsenin tekelinde değil gayet iyi biliyoruz isteyen kendini istediği gibi ifade eder'' açıklamasını yaptı.