Ekmeğini ekmekten çıkarıyor

Nevşehir'de yaşayan Hatice Bildi (45) 'kadından fırıncı ustası olur mu' diyenlere rağmen 10 yıl önce başladığı fırıncılık mesleğinin tüm inceliklerini öğrendi. Çalışkanlığı ve maharetiyle sektörün aranan ustaları arasında yerini alan Bildi, sempatik tavırları ve güler yüzlülüğü ile müşterilerinin de beğenisini topluyor.

