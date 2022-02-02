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02 Şubat 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 15:00:00

Ekmeğini ekmekten çıkarıyor

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Nevşehir'de yaşayan Hatice Bildi (45) 'kadından fırıncı ustası olur mu' diyenlere rağmen 10 yıl önce başladığı fırıncılık mesleğinin tüm inceliklerini öğrendi.

Nevşehir'de yaşayan Hatice Bildi (45) 'kadından fırıncı ustası olur mu' diyenlere rağmen 10 yıl önce başladığı fırıncılık mesleğinin tüm inceliklerini öğrendi. Çalışkanlığı ve maharetiyle sektörün aranan ustaları arasında yerini alan Bildi, sempatik tavırları ve güler yüzlülüğü ile müşterilerinin de beğenisini topluyor.

Etiketler : Ekmeğini ekmekten çıkarıyor Nevşehir Hatice Bildi
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