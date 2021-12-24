Ekip Bandırma'da

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı 'Bandırma Füze Kulübü'nün çekimleri devam ediyor. Gerçek hayat hikayesinden yola çıkan filmin seti Bandırma'ya taşındı. Bandırma vapur iskelesinde başlayan çekimler, çarşı ve mahalle aralarında devam etti. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı filmin önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanıyor.