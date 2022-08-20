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20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:35:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:35:00

Ekin'le düşman değiliz

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Adı aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Ekin Mert Daymaz'ı takipten çıkaran Sevda Erginci, ''Kimi hayatımda tutup, kimi çıkaracağıma ben karar veririm'' dedi.

Sevda Erginci, geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Seni Kalbime Sakladım' adlı dizisindeki partneri Ekin Mert Daymaz'ı sosyal medyada takipten çıktı. İkili arasında aşk dedikosu da çıkmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Erginci, bu durumun normal karşılanması gerektiğini savundu. "Kimi hayatımda tutup, kimi çıkaracağıma ben karar veririm" diyen Erginci, Daymaz'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi neden bıraktığını şu sözlerle anlattı: ''Öyle kötü bir durum yok ortada. Çok normal yani insanız, sonuçta biri sürü şey yaşıyoruz, kavga ediyorsun, anlaşıyor ya da anlaşamıyorsun ya da başka bir şey oluyor. Şimdi Ekin'le arkadaşlığımı anlatmış oluyorum hiç gerek yok, onunla ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. Düşman değiliz tabii ama bence normal karşılamak lazım. Gerçek hayatta görüştüğüm bir insan olmadığı için de takipten çıktım" dedi.

FİNAL YAPMAYI BEKLEMİYORDUK

Dizisi 7. bölümde final yapan Erginci, bir sürü faktörün yapımların kaderini etkilediğini, ancak sorumluluğu üzerine almadığını anlattı. Hayal kırıklığı yaşadığını belirten Erginci, "Hiç beklemiyordum, şoke olduk. Duygusal bağ kurduğumuz bir işti. Profesyonel taraftan bakınca yapacak bir şey yok ama sorumluluğu üzerime almıyorum. Bitmesinde yönetmeni ve senaryosu gibi bir sürü etken var'' dedi.

Etiketler : ekin mert daymaz sevda erginci aşk
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