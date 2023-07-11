Ekin'den kemençe şovu

Şarkıcılar Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman, önceki akşam Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlamalarında sahne aldı. İlk olarak sahneye çıkan Ekin Uzunlar, Karadeniz'in sevilen eserlerini kendine has yorumuyla söylerken, kemençe çaldı. Uzunlar'ın ardından sahneye çıkan Rafet El Roman, 90'lı yıllara damgasını vuran eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.