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24 Aralık 2023 Pazar 07:34:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 07:34:00

Ekin Uzunlar köy evi yaptırdı

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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, "Sahneden para geldi hadi hemen bir şey alayım kafasında hiç değilim. Trabzon'da ve İstanbul'da kendimize yetecek kadar yuvamız var. Köye de ev yaptırdım." dedi.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar önceki akşam Maslak'daki Yeni Gazino'da sahne aldı. Uzunlar, son dönemde sanatçıların yüksek gelir elde etmesi ve bir saatlik sahneye çıkmaları karşılığında milyonlarca lira kazanması hakkında konuştu. Uzunlar, "Evet, biz sahnelerimiz karşılığında güzel paralar kazanıyoruz bunu yalanlayamam. Ama söylenenler kadar da çok değil. Sahneden para geldi hadi hemen bir şey alayım kafasında hiç değilim. Trabzon'da ve İstanbul'da kendimize yetecek kadar yuvamız var. Köye de ev yaptırdım" dedi.

Etiketler : ekin uzunlar köy evi karadeniz müziği
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