Ekin mutluluğu Birce'de buldu

Oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkı ortaya çıktı. Oyuncu, en son 'Baba Parası' filminde oynayan oyuncu Burce Yağmur Karabal ile sürpriz bir aşka yelken açtı. 'Savaşçı' dizisinin çekimleri için Eskişehir'de olan Ekin Mert Daymaz'ı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burce Yağmur Karabal ziyaret etti. Çift, dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkacak.

Recep ASLAN

