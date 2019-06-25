Magazin takipçileri Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Gündemde son zamanlarda yer alan Ekin Mert Daymaz hakkında sıkça araştırmalar yapılıyor. 2 Aralık 1990 yılında Hollanda’nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı’dır. Haliç Üniversitesi’nde antrenörlük ve fitness okumaktadır. Ekin Mert Daymaz bir dönem katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte Ekin Mert Daymaz'ın hayatına dair merak edilenler...

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 yılında Hollanda’nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı’dır. Haliç Üniversitesi’nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol almıştır.

Bir dönem katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur.

EKİN MERT DAYMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 Not Defteri Egemen Şanoğlu

2015 Çilek Kokusu Volkan Mazharoğlu

2016 Hayat Sevince Güzel Savaş Göçer

2017 Kırlangıç Fırtınası Şahin Turaboğlu

2018 Ağlama Anne Mert Bayer