24 Kasım 2020 Salı 10:31:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 10:31:00
Ekimin en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları...
Ekim ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları belirlendi.
Medya Takip Merkezi’nin (MTM) medya raporuna göre, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılık haberleri listenin ilk sırasına yerleşirken, Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddia edilen Halil Sezai’de listenin ikinci sırasında yer aldı.
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