Ekimde düğün var

Oyuncu Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sevgilisi DJ Mert Aydın tarafından drone'la evlenme teklifi alan Boluğur'u düğün tarihi belli oldu. Bir süredir birlikte olan çifti nikah heyecanı sardı. Boluğur ve Aydın 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle dünya evine girecek. 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen Boluğur, 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.





