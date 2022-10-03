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03 Ekim 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 10:30:00

Ekimde aşk başkadır

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'Survivor All Star' yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Batuhan Karacakaya, Hande Yener'in Kuruçeşme'deki konserinde ilan-ı aşkta bulundu.

'Survivor All Star' yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Batuhan Karacakaya, Hande Yener'in Kuruçeşme'deki konserinde ilan-ı aşkta bulundu. Karacakaya, kız arkadaşı Ayşe Aslan ile romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Çok aşk" notuyla gözler önüne serdi. Güzelliğiyle dikkat çeken genç kadın ise, sosyal medyada merak konusu oldu.

Etiketler : Ekimde aşk başkadır Survivor All Star Batuhan Karacakaya
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