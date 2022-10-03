Ekimde aşk başkadır

'Survivor All Star' yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Batuhan Karacakaya, Hande Yener'in Kuruçeşme'deki konserinde ilan-ı aşkta bulundu. Karacakaya, kız arkadaşı Ayşe Aslan ile romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Çok aşk" notuyla gözler önüne serdi. Güzelliğiyle dikkat çeken genç kadın ise, sosyal medyada merak konusu oldu.