Eğitimler motive etti

'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Evdokya'sı Gizem Karaca, rolü için 3 ay at binme ve kılıç dersleri aldığını söyleyerek ''Bol bol tarihi kitapları araştırıp gerçeklere ulaşmak çok keyif vericiydi'' dedi.

TRT 1'in iddialı işlerinden 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde Evdokya'ya hayat veren Gizem Karaca; yeni imajıyla dikkat çekti. Proje için yaklaşık üç ay binicilik, okçuluk ve hançer eğitimleri alan Karaca, "Özel bir stunt ekibinden ve at eğitmenlerinden hafta içi her gün yaklaşık 4 saat at ve kılıç eğitimi aldım. Kılıç eğitiminden sonra hançer kullanmaya başladım. Hançer eğitimi gerçekten çok iyi dikkat ve koordinasyon gerektiren bir şey. Bir dizi projesine böyle profesyonelce hazırlanmak ve bu ortamın sunulması çok değerli, işin önemini ve önem verildiğini anlamak oyuncuyu daha da motive ediyor" dedi.

GÜÇLÜ VE HIRSLI BİR KADIN

Tarihte Bizans imparatoriçesi olmayı başaran bir kadını canlandırmanın gurur verici olduğundan da bahseden Karaca, "Bunun dışında canlandırdığım karakter 'Evdokya Makrembolitissa' kurgu olmayan tarihte gerçek bir insan. Evdokya tarihte ilk Bizans İmparatoriçesi olmayı başaran kadın. Güçlü ve hırslı bir kadını canlandırmak benim için çok kıymetli, tabii bol bol araştırıp gerçek bilgilere ulaşmak daha da keyif verici. Yepyeni bir imajla, uzun bir hazırlık süreci ile çok iyi bir karakter çıkardığımı düşünüyorum'' dedi.