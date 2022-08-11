Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı

'Ara' adlı yeni teklisiyle dijital müzik platformlarında zirveye yerleşen Zeynep Bastık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Ayvalık ve Altınoluk'tan oluşan Ege turnesine devam ediyor. Popçu, konserleri kapsamında binlerce müzikseverlerle bir araya geldi. Çeşme Açıkhava, Kuşadası Amfi Tiyatro ve Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Bastık, tarzıyla da büyük beğeni topladı. Popçu, sevilen şarkını dinleyicileriyle seslendirdi.