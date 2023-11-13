90'lara damga vuran Ege, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Ege, en büyük pişmanlığının yıllar önce ayrıldığı sevgilisi olduğunu söyledi. Eski aşkı için sayısız şarkı yazdığından bahseden Ege, "Delice Sevdaları falan falan yazdığım kadından... Ayrılıktan sonraki 3 albümdeki bütün şarkıları onu için yazdım. Geçtiğimiz yaz onu kızıyla gördüm. O kız, benim kızım olabilirdi" dedi.