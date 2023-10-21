Şarkıcı Ege, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir marş besteledi. Ege'nin 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' adlı eseri çocuklarına yeniden ışık tutuyor. Söz ve müziği Ege'ye ait olan marşın düzenlemesini Erol Temizel üstlendi. 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' ilhamıyla yola çıkan Ege, "Ülkemizin Cumhuriyetine kavuştuğu tarihin 100. Yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir" dedi.