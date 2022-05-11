Ege açıklarında yeni yaş kutlaması
İşadamı Önder Öztarhan'la ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran oyuncu Aslı Enver, tatil yaparak moral depoluyor.
İşadamı Önder Öztarhan'la ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran oyuncu Aslı Enver, tatil yaparak moral depoluyor. Enver, kız arkadaşlarıyla Göcek'te tekne turuna çıktı. Oyuncu, 38'nci yaşını da Egenin açık denizlerinde kutladı. Enver, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla çıktığı tekne tatilinden bir fotoğrafını paylaşarak altına, "37'nin son günü" notunu düştü. Oyuncunun hayranları gönderisine binlerce beğeni tebrik dileklerinde bulundu.