VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ünlü oyuncudan duygusal paylaşım!
Tükenmişlik sendromuna tatil çözümü
Mermer değil et: Kobe eti nedir?
Parmak izi düşmanı sprey
“Dune Mesihi” filminin vizyon tarihi açıklandı!
Türk usulü kalp dostu kahvaltı
30 Haziran 2024 Pazar 07:23:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 07:23:00

Efsane sanatçı Elton John artık turneye çıkmayacak! "Kariyer değil ailem önemli"

ABONE OL

5 Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, müzik kariyerini sonlandırdı. Elton John, eşi ve oğullarıyla daha çok vakit geçirmek istediği için artık turneye çıkmayacağını açıkladı.

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan 5 Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, Entertainment Tonight'a konuştu. 77 yaşındaki efsane sanatçı, eşi ve oğullarıyla daha çok vakit geçirmek istediği için artık turneye çıkmayacağını açıkladı.

ELTON JOHN SAHNELERE DÖNMEYECEK

Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, sahnelere geri dönüp dönmeyeceği sorusuna "Hayır" yanıtını vererek, "Oğullarımız var, biliyorsunuz, artık ergenliğe giriyorlar. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyoruz. Bunun için orada olmak istiyoruz. Bence bir çocuğun hayatındaki önemli yıllar" dedi.

YILDA 27 MİLYON STERLİN BAĞIŞ YAPIYOR

Elton John, İngiltere'nin en cömert sanatçısı oldu. Seçtiği hayır kurumlarına günde 74 bin sterlin bağış yapan sanatçı, yılda 27 milyon sterlin bağışta bulunuyor.

Etiketler : şarkıcı elton john grammy ödüllü şarkıcı müzik kariyeri
Tenis eleştirilerine yanıt verdi

Tenis eleştirilerine yanıt verdi
Vefatıyla yaşadıklarını anlattı

Vefatıyla yaşadıklarını anlattı
Piyanist filminin yıldızı Türkiye'ye geliyor

Piyanist filminin yıldızı Türkiye'ye geliyor
Bodrum'da sınıf farkı var

Bodrum'da sınıf farkı var
Sentez heyecanı

Sentez heyecanı
Artık annesinin himayesinde

Artık annesinin himayesinde
Çocuklar gözümün önünde büyüdü

Çocuklar gözümün önünde büyüdü
Yıldız sahibi olacaklar

Yıldız sahibi olacaklar
Yalnız olmayacağım

Yalnız olmayacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX