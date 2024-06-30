50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan 5 Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, Entertainment Tonight'a konuştu. 77 yaşındaki efsane sanatçı, eşi ve oğullarıyla daha çok vakit geçirmek istediği için artık turneye çıkmayacağını açıkladı.

Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, sahnelere geri dönüp dönmeyeceği sorusuna "Hayır" yanıtını vererek, "Oğullarımız var, biliyorsunuz, artık ergenliğe giriyorlar. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyoruz. Bunun için orada olmak istiyoruz. Bence bir çocuğun hayatındaki önemli yıllar" dedi.

Elton John, İngiltere'nin en cömert sanatçısı oldu. Seçtiği hayır kurumlarına günde 74 bin sterlin bağış yapan sanatçı, yılda 27 milyon sterlin bağışta bulunuyor.