Efsane sanatçı Elton John artık turneye çıkmayacak! "Kariyer değil ailem önemli"
5 Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, müzik kariyerini sonlandırdı. Elton John, eşi ve oğullarıyla daha çok vakit geçirmek istediği için artık turneye çıkmayacağını açıkladı.
50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan 5 Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, Entertainment Tonight'a konuştu. 77 yaşındaki efsane sanatçı, eşi ve oğullarıyla daha çok vakit geçirmek istediği için artık turneye çıkmayacağını açıkladı.ELTON JOHN SAHNELERE DÖNMEYECEK
Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, sahnelere geri dönüp dönmeyeceği sorusuna "Hayır" yanıtını vererek, "Oğullarımız var, biliyorsunuz, artık ergenliğe giriyorlar. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyoruz. Bunun için orada olmak istiyoruz. Bence bir çocuğun hayatındaki önemli yıllar" dedi.YILDA 27 MİLYON STERLİN BAĞIŞ YAPIYOR
Elton John, İngiltere'nin en cömert sanatçısı oldu. Seçtiği hayır kurumlarına günde 74 bin sterlin bağış yapan sanatçı, yılda 27 milyon sterlin bağışta bulunuyor.