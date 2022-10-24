EFSANE KADIN KUTLAMASI

Geçtiğimiz ay Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise, yoğun konser maratonundan bulduğu ilk fırsatta Londra'ya gitti. Kardeşiyle İngiltere'de keyif yapan popçu, 37. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Üç katlı pasta kesen Hadise, gönderisine ''Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim" notunu düştü. Gösterişli dev pastasıyla poz veren Hadise'ye hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

