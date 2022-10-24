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24 Ekim 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 18:30:00

EFSANE KADIN KUTLAMASI

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Geçtiğimiz ay Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise, yoğun konser maratonundan bulduğu ilk fırsatta Londra'ya gitti.

Geçtiğimiz ay Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise, yoğun konser maratonundan bulduğu ilk fırsatta Londra'ya gitti. Kardeşiyle İngiltere'de keyif yapan popçu, 37. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Üç katlı pasta kesen Hadise, gönderisine ''Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim" notunu düştü. Gösterişli dev pastasıyla poz veren Hadise'ye hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Etiketler : mehmet dinçerler hadise boşanma
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