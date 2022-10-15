‘Eflatun' festivalde dünyaya açılacak

Başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Eflâtun' filmi dünya prömiyerini Boğaziçi Film Festivali'nde yapacak. Bürsin filmde Oflaz karakterine hayat verirken, Helvacığlu da Eflatun karakterini canlandırıyor. Film, beş yaşındayken bir adamın görme yetisini kaybeden ve bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayatta tutunması anlatılıyor.