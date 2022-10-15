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15 Ekim 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 10:30:00

‘Eflatun' festivalde dünyaya açılacak

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Başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Eflâtun' filmi dünya prömiyerini Boğaziçi Film Festivali'nde yapacak.

Başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Eflâtun' filmi dünya prömiyerini Boğaziçi Film Festivali'nde yapacak. Bürsin filmde Oflaz karakterine hayat verirken, Helvacığlu da Eflatun karakterini canlandırıyor. Film, beş yaşındayken bir adamın görme yetisini kaybeden ve bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayatta tutunması anlatılıyor.

Etiketler : Eflatun Başrolünü İrem Helvacıoğlu Kerem Bürsin
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