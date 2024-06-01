Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile beraberliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe'nin telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına uğradığını iddia etmişti. Devlet korumasına alınan Ayşe için baba Efe Önbilgin, Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırtmıştı. Yurtdışında yaşayan Önbilgin'den ikinci bir hamle geldi. Önbilgin, bu kez çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için 'velayetin değiştirilmesi' davası açtı. Önbilgin, Akkaya'nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullanarak kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye attığını öne sürdü.

Yurtdışında yaşayan Ayşe'nin babası Efe Önbilgin, velayetin değiştirilmesi için avukatına talimat verdi.

"9 AYDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Dilekçede 15 yaşındaki Ayşe'nin Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ndeki ifadesine de yer verildi. Annesiyle son 4 yıldır anlaşamadığını belirten Önbilgin, "Sürekli tartışıyoruz. Son 8-9 aydır da tartışmalarımız fiziksel şiddete dönüştü. Tartıştığımızda çoğunlukla yüzüme tokat atar ya da beni kendinden uzaklaştırıp dedemlere gönderir. Bu tartışma sonucu annem fiziksel şiddet uyguluyor'' dedi.