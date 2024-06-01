VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Estetik, güzellik... Açıklamalarıyla dikkat çekti!
3. kez alkollü 2. kez ehliyetsiz yakalandı! İsteğiyle pes dedirtti
"Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamam
Jake Paul-Mike Tyson boks maçı ertelendi!
Evleriyle ünlü şehirlerimiz
Selfy Fest'24 yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi
01 Haziran 2024 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 14:00:00

Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Efe Önbilgin, kızı Ayşe'nin velayetinin kendisine verilmesi için Deniz Akkaya'ya dava açtı. Yurtdışında yaşayan Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullanarak kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye attığını öne sürdü.

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile beraberliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe'nin telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına uğradığını iddia etmişti. Devlet korumasına alınan Ayşe için baba Efe Önbilgin, Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırtmıştı. Yurtdışında yaşayan Önbilgin'den ikinci bir hamle geldi. Önbilgin, bu kez çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için 'velayetin değiştirilmesi' davası açtı. Önbilgin, Akkaya'nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullanarak kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye attığını öne sürdü.

Yurtdışında yaşayan Ayşe'nin babası Efe Önbilgin, velayetin değiştirilmesi için avukatına talimat verdi.

"9 AYDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Dilekçede 15 yaşındaki Ayşe'nin Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ndeki ifadesine de yer verildi. Annesiyle son 4 yıldır anlaşamadığını belirten Önbilgin, "Sürekli tartışıyoruz. Son 8-9 aydır da tartışmalarımız fiziksel şiddete dönüştü. Tartıştığımızda çoğunlukla yüzüme tokat atar ya da beni kendinden uzaklaştırıp dedemlere gönderir. Bu tartışma sonucu annem fiziksel şiddet uyguluyor'' dedi.

Etiketler : deniz akkaya efe önbilgin dava velayet
2 yıllık yeni anlaşma

2 yıllık yeni anlaşma
Arabesk söyleyecek

Arabesk söyleyecek
Locadan konser servete bedel

Locadan konser servete bedel
Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Belçika da unutmadı

Belçika da unutmadı
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!
Hülya Koçyiğit 'Hollywood'u neden reddetti?

Hülya Koçyiğit 'Hollywood'u neden reddetti?
Torununu ünlü oyuncu çıktı!

Torununu ünlü oyuncu çıktı!
Yazı çalışarak geçirecek

Yazı çalışarak geçirecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX