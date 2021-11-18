Edis'in heykeli yapıldı

Popçu Edis'in dünyaca ünlü lider ve sanatçıların olduğu balmumu müzesine heykeli koyuldu. Londra ve İstanbul'daki stüdyo sanatçılarının çalışmalarının ardından yaklaşık 8 ayda tamamlanan figür, Madame Tussauds İstanbul misafirlerinin ziyaretine sunuldu. Edis'in figürü için ünlü yıldızın kendi kıyafetleri kullanıldı. Kıpırdamadan saatlerce poz veren Edis'in figürünün yapımı aşamasında 300'ün üzerinde fotoğrafı çekildi ve 250'ye yakın ölçüsü dikkate alındı. Şarkıcının heykelindeki gözlerinin yapımı 15 saat sürdü.