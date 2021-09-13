Daha önce 'An'a Veda' isimli konseri ile çok konuşulan ünlü şarkıcı Edis bu görüntüleri film haline getireceğini söylemişti. 'Martılar' şarkısıyla yaz aylarına damgasını vuran Edis, ayrıca yeni şarkısını çıkaracak. Edis 'Arıyorum' isimli şarkısını 19 Eylül'de müzikseverlerle buluşturacak.