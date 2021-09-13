13 Eylül 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 18:30:00
Edis'in hayatı belgesel oldu
Şarkıcı Edis'in pop yıldızlığına uzanan kariyer yolculuğu ve konser görüntülerinden oluşan belgesel tadındaki filmi 30 Eylül'de Netflix platformunda müzikseverlerle buluşacak.
Daha önce 'An'a Veda' isimli konseri ile çok konuşulan ünlü şarkıcı Edis bu görüntüleri film haline getireceğini söylemişti. 'Martılar' şarkısıyla yaz aylarına damgasını vuran Edis, ayrıca yeni şarkısını çıkaracak. Edis 'Arıyorum' isimli şarkısını 19 Eylül'de müzikseverlerle buluşturacak.