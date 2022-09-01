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01 Eylül 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 11:30:00

Eda'ya kız kardeş geliyor

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Oyunculuğun yanı sıra iç mimarlığa el atan Amine Gülşe, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Oyunculuğun yanı sıra iç mimarlığa el atan Amine Gülşe, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Başakşehir takımında top koşturan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'le mutlu bir evliliği olan 8 aylık hamile olan Gülşe, dostları ve ailesiyle baby shower partisi yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte Gülşe'nin kızı Eda da yer aldı. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Çiftin doğacak bebeklerinin kız olduğu öğrenildi. İkilinin, kızlarına ne isim verecekleri merak konusu oldu.

Etiketler : Eda'ya kız kardeş geliyor Amine Gülşe Mesut Özil
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