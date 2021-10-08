VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"1 trilyonluk yatırım yapıldı"
Kargolar dronla taşınacak
Teröristlere kalkan oldu
Savunmada hipersonik füze çılgınlığı!
"Cevap Soruda" Ersin Düzen 'in sunumuyla yakında 360'ta!
Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye dersi
Karayılan'ın saklandığı Bole Kampı'na hava harekâtı!
İngiltere'den Türkiye kararı
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor
Türkiye'den sürpriz F-16 hamlesi
Japonya ve Rusya arasında kritik görüşme
İşgalci CHP'li bakın kim çıktı!
İlk şarkı Emre'den
Kabanla sahnede
Harbiye'yi salladı
Eda'nın Kıvırcık'ı
Buruk ayrılık
Kariyerim zedelenir yayınlamayın!
Andropoz depresyonu tetikliyor
Serebral palsi tanısı için genetik test yaptırın
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Ekim
Guterres'ten Türkiye açıklaması!
ABD Senatosu borç limitinin kısa süreli olarak artırılması için anlaştı
08 Ekim 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 10:30:00

Eda'nın Kıvırcık'ı

ABONE OL

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde yer alan oyuncu Birkan Sokullu 36'ncı yaşına bastı. C

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde yer alan oyuncu Birkan Sokullu 36'ncı yaşına bastı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak, sevgilisi Sokullu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Gürkaynak, "İyi ki, iyi ki, iyi ki... Kıvırcık..." ifadelerini kullandı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin aşk dolu pozları takipçilerinden kısa sürede beğeni ve yorumlar aldı.

Etiketler : Masumlar Apartmanı TRT Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
30 yıl sonra döndü

30 yıl sonra döndü
Ağva'da 'yunus' keyfi

Ağva'da 'yunus' keyfi
Dur durak bilmiyor

Dur durak bilmiyor
58 yaşında yeni imaj

58 yaşında yeni imaj
İzmir'de yoğun ilgi

İzmir'de yoğun ilgi
Film sürprizi

Film sürprizi
2 milyon liralık sanat hediyesi

2 milyon liralık sanat hediyesi
Ünlü rockçıdan türkü muhabbeti

Ünlü rockçıdan türkü muhabbeti
Seçil yönetmen koltuğunda

Seçil yönetmen koltuğunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER