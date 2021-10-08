Eda'nın Kıvırcık'ı

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde yer alan oyuncu Birkan Sokullu 36'ncı yaşına bastı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak, sevgilisi Sokullu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Gürkaynak, "İyi ki, iyi ki, iyi ki... Kıvırcık..." ifadelerini kullandı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin aşk dolu pozları takipçilerinden kısa sürede beğeni ve yorumlar aldı.