Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Eda Ece ile 2 yıllık ilişkisini sonlandıran basketbolcu Buğrahan Tuncer, yeni kız arkadaşıyla Ulus'ta görüntülendi. İkili, habercileri görünce büyük panik yaşadı.
Oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes basketbol takımında forma giyen Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı. İki yıllık ilişkilerini anlaşamadıkları gerekçesiyle sonlandıran ikili, yollarına yalnız devam ederken Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansıdı. Başarılı sporcu, önceki akşam Ulus’ta yeni kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı. Savoy Sitesi’nin önünde kız arkadaşını indiren Buğrahan Tuncer, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olurken gizemli kız arkadaşı hızlı adımlarla site içerisine kaçtı. Buğrahan Tuncer, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak, hızla uzaklaştı.