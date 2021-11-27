Eda gitti, Melis geldi

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27 Kasım 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 17:30:00

Eda Ece'nin yerine Melis Sezen geldi

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'Maske Kimsin Sen' programında kadrosunda değişiklik yapıldı.

Sunuculuğunu Tangel Öngel'in üstlendiği 'Maske Kimsin Sen' programında kadrosunda değişiklik yapıldı. Yapımda dedektif koltuğundaki isimlerden Eda Ece'nin yerine Melis Sezen geldi. Programda oyuncunun dışında Ali Yücesoy ve Doğu Demirkol üçlüsü dedektif olacaklar. Yurt dışında yayınlanan 'The Masked Singer'ın Türkiye uyarlaması olan yarışmada ünlü yarışmacılar maske takıp şarkılar söyleyecekler. Ve dedektif jüriler ise bu isimlerin kim olduğunu bulmaya çalışacak.

Etiketler : eda ece melis sezen maske kimsin sen magazin
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