Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ece Yüksel aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ece Yüksel, Yargı dizisinde İnci karakteriyle dikkat çeken isimler arasındaydı. Aşk 101 adlı dizinin ikinci sezonu kadrosunda yer alan oyuncu Ece Yüksel, oynadığı karakteri ile yine gündemde konuşulan isimler arasında. Hayatı kariyeri merak edilen oyuncu ile ilgili tüm detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Peki Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ECE YÜKSEL KİMDİR?



Ece Yüksel, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Adı: Ece Yüksel

Doğum Tarihi: 1997

Doğum Yeri: İstanbul

Boyu: 1.67 m.

Göz Rengi: Kahverengi

Instagram: @eceyuksel

Ailesi: Ailesi ilk başta oyuncu olmasını istemedi ancak onun isteğini görünce kendisini desteklediler. "Ödüllerim salonumuzun başköşesinde yerlerini aldı. Her ödül töreninde ailem benden daha çok heyecanlanıyor. Her ödül aldığımda benden daha çok seviniyorlar. Onların destekleri olmadan bu noktaya gelemezdim."

Çocukluk yılları: Oyunculuk hevesi daha çocuk yaşlarında başladı. "Küçükken fazla enerjik bir çocuktum. Taklit yapmayı falan çok severdim. Sıkılıyordum. Aileme biraz ısrarcı oldum ve yedi yaşımda beni tiyatro kursuna gönderdiler. Kursa gittiğim zaman okuma yazmayı bile bilmiyordum. Ve sevdim tiyatroyu. Oradaki öğretmenlerim beni yetenekli buldu ve ajansa yönlendirdiler. Tiyatro, dizi dünyasına böylece girmiş oldum... Oyunculuğu çok sevmiştim. Zaten o dönem yaşıtlarımın oynadığı oyunlar bana çocukça geliyordu. 10 yaşımdaydım ve onlara 'Benim işim var' derdim. Çünkü ezber yapıyordum. Galiba çok çocuk gibi görmüyordum kendimi, büyüklerle takılmak daha iyi geliyordu... Kamera önüyle tanışmam ise 'Bıçak Sırtı 'dizisiyle oldu. Sonra Yavuz Turgul'un Av Mevsimi'nde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı İdris'in kızını oynadım. Bu filmden sonra iyice ısındım oyunculuğa.

Eğitim hayatı: Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2014'te Craft oyunculuk atölyesinde eğitim aldı. Üniversitenin son yılında Hollanda'da Erasmus öğrencisi oldu.

Hayatının dönüm noktası: 'Nefesim Kesilene Kadar' filmi hayatının dönüm noktası oldu. "Ailem liseye geldiğimde oyuncu olmamı istemedi, doğru düzgün bir mesleğimin olmasını istiyorlardı. Oyunculuğu hobi olarak görüyorlardı. Meslek olarak bana uygun olmadığını düşünüyorlardı 'Oyunculuk güzelliğe bakar, bu işin garantisi yok, çok acımasız bir dünya' dediler. Dershaneye gitmemi ve üniversitede iyi bir bölümde okumamı salık verdiler. O aralar çok da iş gelmiyordu, ben de 'Tamam' dedim derslere ağırlık verdim. İşte o dönem 'Nefesim Kesilene Kadar' filmi teklifi geldi. Ve hayatımın kırılma noktalarından biri oldu. Bu film sayesinde ilk defa bağımsız sinema dünyasına girdim. Çok farklıydı, filmdeki karakterler daha derinlikliydi. Bu işi yapan insanlar daha mutlu çalışıyordu. Bu film sonrasında oyuncu olmaya karar verdim. Adana Film Festivali'nden 'Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü' alınca da kararımın doğru olduğunu anladım. Ve bu ödül ailemi de ikna etti. Ben de Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro okumaya başladım.

Oyunculuğa ilk adım: Televizyon macerasına 2008 yılında, 'Bıçak Sırtı' dizisinde canlandırdığı 'Ömür' karakteriyle başladı.

Hangi proje ile parladı? 'Nefesim Kesilene Kadar' sinema filminde canlandırdığı 'Funda' karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve ödül aldı.

Kişilik özellikleri: Kişiliğinin en belirgin özelliği; umudunu hiçbir zaman kaybetmiyor. "Umut olduğu sürece güzel şeyler olacaktır. Ben hayatımda hiç umudumu kaybetmemeye çalıştım. Umut ve azim oldukça yapılamayacak şey yok."

Mutluluk kaynağı: Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Oyuncu Ödülü'nü kazandığı anı unutamıyor. "Benim ilk ödülümdü. Altın Koza gibi önemli bir organizasyonda 'Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmış olduğum için oldukça gururlu hissediyorum. Bir oyuncunun böyle anlamlı bir ödülle onurlandırılması tarifi zor bir his. Ama şunu söyleyebilirim ki haberi aldığım an hayatımda tecrübe ettiğim en güzel anlardan biriydi.

İlk sinema filmi: Yavuz Turgul/ Av Mevsimi

İş hayatına bakışı: Filmlerde rol almaktan çok büyük keyif aldığını söylüyor. "Karakterimin üzerine düşünmeyi ve yeni bir şeyler katmayı çok seviyorum. 'Çekmeceler' de kendimi geliştirme fırsatı bulduğum bir projeydi. Başroldeki Ece Dizdar'ın gençliğini canlandırdım. Birlikte çalıştığım oyunculardan çok şey öğreniyorum. Çekmeceler kadrosu itibariyle bana güzel bir deneyim oldu bu açıdan.

Kariyer planı: Yurt dışında da kendini ispatlamak istiyor. " Üniversitede okurken Erasmus programı sayesinde Hollanda'ya gittim. Altı ay kaldım. Farklı bir ekolleri var onların. Almanlara daha yakın. Daha köşeli her şey. Ama ben daha içerden oynayan bir oyuncuyum. Orada iki farklı ekolden yeni sentezler çıkartabileceğimi gördüm. Bunun için yurt dışında, bu Hollanda ya da Almanya olabilir, çalışmak istiyorum... Burada da dizilere hayır demem ama tercihim yurt dışında çalışmak olur. Bir oyuncu olarak tek bir karakterle kendimi sınırlandırmayı ya da tekrara düşmeyi tercih etmem. Her karakteri oynamanın ayrı bir zevki var bence. Her zaman için kendimi geliştirmeme olanak sağlayan projeler önceliğim oldu. Bu gelişimi mümkün kılan projelerde bulunmak isterim."

Gelecek Hayali: "Uluslararası bir yapımda rol almak en büyük hayalim diyebilirim. Yurtdışında çok büyük çaplı ve başarılı işlere imza atılıyor. Sektör olarak örnek almamız gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde de tek tek sayamayacağım kadar çok değerli ve başarılı yönetmenler, oyuncular var. Hepsiyle zamanı geldiğinde çalışmak isterim. Öğreneceğim çok şey olduğuna inanıyorum."

TELEVİZYON DİZİLERİ

2008- Bıçak Sırtı/ Ömür

2012- Muhteşem Yüzyıl

2015- Kiraz Mevsimi/ Senacan Karaylı

2021 – Yargı / İnci Erguvan

SİNEMA FİLMLERİ

2020- Benden Korkmana Gerek Yok (Kısa Film)

2020- Mamaville/ Ferah (Kısa Film)

2019- Bağlılık Aslı/ Gülnihal

2019- Kız Kardeşler/ Nurhan

2016- Unexpected Guest (Kısa Film)

2015- Çekmeceler/ Deniz

2015 – Nefesim Kesilene Kadar (Funda)

2010 – Av Mevsimi ( Pelinsu)

TİYATRO OYUNLARI

2016- Nereye Gitti Bütün Çiçekler? / Oyuncu

2014- Enkaz / Oyuncu

ÖDÜLLERİ

22.Altın Koza Film Festivali – Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü / Nefesim Kesilene Kadar

19.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali / Genç Cadı Ödülü / Nefesim Kesilene Kadar

21.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri / Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü / Nefesim Kesilene Kadar