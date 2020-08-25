Ünlü oyuncu Ece Uslu, İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katıldı. Setlere bir süre ara veren Uslu, Urla'ya yerleşti.



İstanbul’dan taşınan ünlüler kervanına Ece Uslu da katıldı. Ünlü oyuncu, huzur ve sakinlik arayışıyla İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Posta'nın haberine göre Uslu, şimdilerde doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor.

"YILLARDIR BİR AYAĞIM BURADA"

Çok önemli bir proje olursa İstanbul'a döneceğini söyleyen güzel oyuncu, "Zaten yıllardır bir ayağım buradaydı" dedi.