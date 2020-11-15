15 Kasım 2020 Pazar 17:44:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 12:15:00
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Ece Gürsel, hem tiyatro hem de şarkıcılıkta hünerlerini gösteriyor.
Vadistanbul’da objektiflere yansıyan Ece Gürsel, yeni projelerinden bahsetti. Ünlü isim "Aralık ayına yeni şarkıyla gireceğim, yeni yılda inşallah uğur getirir. Ayrıca tiyatro oyunlarım başladı. Tabii ki bütün Kovid-19 önlemleri alınarak, oyun oynamaya çalışıyoruz" dedi.
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